Hamburg (dpa/lno). Viel Spannung, lautes Gelächter, ein tolles Bühnenbild - der neue Fall der Detektive „Die drei ???“ hat das Publikum im Altonaer Theater begeistert. Ein verschwundener Zauberer gab Rätsel auf.

Auf der Suche nach einem verschwundenen Zauberer ermittelt das berühmte Detektiv-Trio „Die drei ???“ seit Samstag in Hamburg im Altonaer Theater. Mit großem Jubel bedachte das Publikum die Uraufführung von „Das Kabinett des Zauberers“ rund um die Amateur-Spürnasen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Die Bühnenfassung von Axel Schneider in der Regie von Sarah Speiser bot die richtige Mischung aus großer Spannung, lustigen Szenen und fetziger Musik. Ein Hingucker beim Bühnenbild waren drei schwarze Türen, auf denen die Markenzeichen der Kult-Krimireihe leuchteten: drei Fragezeichen in Weiß, Rot und Blau. Die zweistündige Vorstellung basierend auf einer 2015 veröffentlichten Geschichte von André Marx ist bis zum 1. April auf der Bühne zu sehen. Eine Wiederaufnahme ist vom 8. bis 20. Mai geplant.

