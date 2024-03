Kiel/Damp (dpa/lno). Bei der großen Ostseesturmflut im Herbst sind viele Jachthäfen zerstört worden. Seitdem wird eifrig aufgeräumt und repariert. Doch können die Schäden rechtzeitig zum Saisonstart behoben werden?

Bei der schweren Sturmflut in der Ostsee im vergangenen Herbst sind auch viele Jachthäfen und Ausflugsziele für Wassersportler zerstört worden. Zu Beginn der neuen Segelsaison sind noch nicht alle Schäden repariert, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen Häfen ergab. In einigen Orten sind es eher kleinere Schäden, die noch behoben werden müssen, anderswo startet die Saison erst einmal gar nicht. Finanzielle Hilfen vom Land sind noch nicht geflossen.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Olympiahafen Kiel-Schilksee. „Wir werden am kommenden Freitag, 15. März, planmäßig wieder öffnen“, sagte der Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH, Philipp Mühlenhardt, der Deutschen-Presse-Agentur dpa. Alle Liegeplätze stünden zur Verfügung, es gebe aber kleinere Einschränkungen bei Wasser und Strom - vor allem im südlichen Hafenteil.

Hier wurden durch Sturm, Wellen und Hochwasser 180 bis 200 Meter Steganlagen komplett zerstört. „Die haben wir alle wieder aufgebaut.“ Man habe den ganzen Winter über intensivst gearbeitet. „Ein paar kleine Restarbeiten haben wir noch, ansonsten können wir ganz normal ins Rennen gehen und auch die Kieler Woche abhalten.“

Rund 1,5 Millionen Euro wurden bisher verbaut - noch ungefördert von irgendwelchen Stellen. „Das hat uns an den Rand unserer finanziellen Möglichkeiten gebracht, aber dafür sind wir jetzt fast fertig.“ Im Verlauf des Frühjahrs soll zudem noch die Steinmole wieder auf das vorherige Niveau gebracht werden. Es sei auch geplant, eine erhöhte und verstärkte Mole zu bauen. Dies sei aber ein langfristigerer Prozess.

Positives berichtet auch der geschäftsführende Gesellschafter der im-jaich-Jachthäfen, Hans Jaich. Alle im-jaich-Jachthäfen würden ohne Einschränkungen ihren Betrieb aufnehmen. „Die Schäden, die sich bei uns in engen Grenzen gehalten haben, sind bereits weitestgehend behoben.“ Im-jaich-Häfen befinden sich unter anderem in Arnis an der Schlei, Langballigau und Flensburg.

Rund 200 Millionen Euro Sturmflutschäden allein in SH

Vom 19. bis 21. Oktober wütete die schwere Sturmflut in der Ostsee. Das Wasser stieg an mehreren Orten in Schleswig-Holstein um mehr als zwei Meter über den mittleren Wasserstand. Der Höchststand wurde in Flensburg mit 2,27 Metern gemessen. Überall entlang der Küste wurden Deiche und Hafenanlagen beschädigt oder zerstört, Häuser, Campingplätze und Hotels verwüstet. Aus Promenaden und Straßen brachen ganze Stücke heraus, zum Teil spülten sie komplett weg. Zudem sanken Hunderte Boote oder wurden beschädigt. Die Landesregierung schätzte die Schäden auf rund 200 Millionen Euro.

Damper Hafen wird dieses Jahr nicht voll geöffnet

Am Jachthafen Damp sind die Schäden auch Anfang März noch deutlich sichtbar. „Eigentlich kann man von einem Totalschaden sprechen“, sagt Bürgermeisterin Barbara Feyock der dpa. Zunächst hatte es geheißen, der Hafen bleibe das ganze Jahr gesperrt, aber „wir versuchen, dass es anders wird“, sagte die Bürgermeisterin. Wann es so weit sei und wie viele der Stege freigegeben werden, könne sie aber aktuell nicht sagen. „Ein Vollbetrieb kann mit Sicherheit nicht stattfinden.“

Die Gemeinde wolle den Jachthafen unverzüglich wiederherstellen. Dieser Beschluss der Gemeindevertretung steht unter dem Vorbehalt, dass die angekündigte Förderrichtlinie des Landes eine Förderung der Maßnahme mit 75 Prozent vorsieht. Geplant ist demnach eine vollständige Wiederherstellung des Hafens mit einer deutlich verbesserten Mole. Die Gesamtkosten der Schadenregulierung mit der Erneuerung der Mole würden nach einer ersten Einschätzung rund 13 Millionen Euro kosten.

Aufräumarbeiten auf der Lotseninsel gehen voran

Auf der bei vielen Wassersportlern und Tagesausflüglern beliebten Lotseninsel in der Schleimündung wird eifrig aufgeräumt und repariert. Die Instandsetzungsarbeiten der Hafenanlagen seien mit Arbeitsinitiativen und gewerblichen Firmen organisiert und auch schon in Arbeit, sagte der 1. Vorsitzende des Fördervereins naturnaher Wasserwanderplatz Schleimünde, Marc Müller der dpa.

Bis zum 1. Mai ist der Hafen offiziell gesperrt. „Wir hoffen danach einen einigermaßen normalen Hafenbetrieb wieder zu gewährleisten“, sagte Müller. Inwieweit die Basisinfrastruktur mit Strom, Wasser und Abwasser bis dahin wiederhergestellt ist, bleibe abzuwarten. Der Schleikiosk soll öffnen, die beliebte Giftbude wird 2024 nicht betrieben.

Was im Sommer schon möglich ist, werden wir beizeiten sehen“, sagte Jens Ambsdorf von der Lighthouse Foundation der dpa. Die gemeinnützige Stiftung hat das touristische Kleinod Lotseninsel 2008 gekauft. Die Vegetation habe sehr gelitten und eigentlich brauche die Insel - zumindest in großen Teilen - eine Regenerationspause. „Ich denke, nach Ostern werden wir auch da klarer sehen. Wir tun, was wir können.“

Was Müller und Ambsdorf freut: die enorme Spenden- und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Diese sei sehr groß und hilfreich, „auch moralisch“, sagte Ambsdorf. Unterstützung vom Land gebe es aktuell noch nicht. „Die Kommunen sind aufgefordert, ein Konzept zum Küstenschutz vorzubereiten und dem Land vorzustellen, sagte Müller. Und Ambsdorf sagt, inwieweit oder ob das Land sich an Küstenschutzmaßnahmen oder Infrastrukturkosten beteiligen werde, könne er zurzeit nicht sagen.

