Hamburg (dpa/lno). Am 9. Juni stehen in Hamburg neben der Europawahl auch die Bezirksversammlungswahlen an. Mit einem Landesparteitag in Wilhelmsburg bringt sich die SPD schon mal in Stimmung.

Die Hamburger SPD bereitet sich an diesem Sonnabend (9.30 Uhr) bei einem Landesparteitag auf die bevorstehenden Bezirks- und Europawahlen vor. Neben einem Leitantrag unter dem Titel „Hier für Hamburg - in den Bezirken und der ganzen Stadt“ stellen die Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland den Delegierten im Bürgerhaus Wilhelmsburg auch die gleichnamige Wahlkampagne für den Urnengang am 9. Juni vor.

Bürgermeister Peter Tschentscher wird seine Partei in einer Rede auf den Wahlkampf einstimmen. Als Gäste werden auch der österreichische SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil vor dem Parteitag sprechen.

Bei den Bezirksversammlungswahlen 2019 hatte die SPD mit hamburgweit 24 Prozent deutlich verloren und war nur noch auf Platz zwei hinter den Grünen gelandet, die über alle sieben Bezirke auf gut 31 Prozent kamen. Auch bei der zeitgleich abgehaltenen Europawahl kam die SPD in Hamburg nur auf 19,8 Prozent und lag damit ebenfalls deutlich hinter den im Senat mitregierenden Grünen (31,1).

