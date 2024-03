Wieck a. Darß. Über den traditionsreichen Campingplatz an der Ostsee in Prerow wird heftig gestritten. Auch vor Gericht, dem eine Räumungsklage vorliegt. Am Samstag sollen die Dauercamper einen Sachstand erhalten.

Der Betreiber des Regenbogen-Campingplatzes in Prerow, das Unternehmen Regenbogen AG, will am Samstagnachmittag (ab 13.00 Uhr) Dauercamper und Dienstleister über den neuesten Stand im Streit mit der landeseigenen Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern informieren. Die Stiftung ist Teileigentümerin der Fläche, und der Pachtvertrag für Teile des Camping-Dünengeländes im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft lief Ende 2023 aus. Der Stiftung, der zwei wichtige Flurstücke gehören, reichte im Februar beim Landgericht Rostock eine Räumungsklage ein, da das Unternehmen Regenbogen die Flächen nicht geräumt habe. Zu der nicht-presseöffentlichen Informationsveranstaltung wird auch der Gründer der Regenbogen AG, Rüdiger Voßhall, erwartet. Das 1991 als GmbH gegründete Unternehmen ist seit 2001 eine börsennotierte Aktiengesellschaft und hat seinen Sitz in Schönkirchen in Schleswig-Holstein.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-270319/2 (dpa)