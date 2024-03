Lübeck (dpa/lno). Bei einer Flüchtlingsunterkunft werden Flaschen mit rechtsextremen Symbolen gefunden. Jetzt hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Einen politischen Hintergrund schließen die Fahnder aus.

Der vermeintlich rechtsextreme Vorfall in einer Lübecker Flüchtlingsunterkunft ist nach Polizeiangaben aufgeklärt. Am Montag waren auf dem Gelände der Unterkunft mehrere Trinkflaschen mit rechtsextremen Motiven gefunden worden. Nach dem Hinweis einer Zeugin habe ein Heranwachsender aus Lübeck als mutmaßlicher Täter ermittelt werden können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Heranwachsende habe die Tat gestanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es bei ihm keine Hinweise auf eine rechtsextreme oder sonstige politische Motivation, teilte die Polizei mit.

