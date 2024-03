Kiel. Bereits hohe Nachfrage nach Karten für das kommende Schleswig-Holstein Musik Festival. Gut zwei Wochen nach Vorverkaufsstart sind mehr als 100 000 Tickets weg.

Musikinteressierte haben bereits mehr als 100.000 Karten für das kommende Schleswig-Holstein Musik Festival (6. Juli bis 1. September 2024) gekauft. Seit Freitag sind neben dem Online-Verkauf auch telefonische Bestellungen über die Hotline 0431-237070 möglich, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Das Festival widmet sich im Sommer dem musikalischen Erbe der italienischen Musikmetropole Venedig.

Bis Anfang September sind im Norden insgesamt 203 Konzerte, 5 „Musikfeste auf dem Lande“ und 2 Kindermusikfeste geplant. Die Konzerte finden an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden Niedersachsens statt. Eröffnet wird das Festival mit Gustav Mahlers Fünfter Sinfonie.

Unter anderem widmet sich die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary gemeinsam mit dem Kammerorchester „Solisti Veneti“ am 15. August in Hamburg (St. Michaelis) und am 16. August in Meldorf (Dom) Barockwerken von Antonio Vivaldi und weiteren venezianischen Komponisten. Der Schauspieler Sebastian Koch liest am 16. August in Wotersen und am 17. August in Altenhof aus den Memoiren von Giacomo Casanova, musikalisch untermalt von Concerto Melante, dem Alte-Musik-Ensemble der Berliner Philharmoniker.

Die Rubrik „Künstlerporträt“ ist der Saxofonistin Asya Fateyeva gewidmet. Erwartet werden zum Festival aber auch Starpianist Lang Lang, Opernsänger Rolando Villazón, Mezzosopranistin Kate Lindsey und der Musiker Avi Avital.

Der Haushalt des Festivals beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 12 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Schleswig-Holstein gut 1,2 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-269368/2 (dpa)