Friedrichskoog (dpa/lno). Der kleine Ort Friedrichskoog gehört zu den touristischen Schwerpunkten in Dithmarschen. Damit das Reiseziel an der Nordsee attraktiv bleibt, fördern Land und Bund zwei Projekte mit großen Summen.

Friedrichskoog erhält für zwei touristische Projekte 20,6 Millionen Euro. Der kleine Nordseeort in Dithmarschen kann mit 3,3 Millionen Euro seinen Kurpark aufwerten, unter anderem mit einem Spielbereich für Kinder, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Der größere Teil in Höhe von 17,3 Millionen Euro ist dafür vorgesehen, im Zuge einer Deichverstärkung den Grünbadestrand und die Promenade zu erneuern. Bund und Land fördern 90 Prozent der Kosten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) erinnerte daran, dass sich Friedrichskoog nach der Schließung des Landeshafens vor knapp neun Jahren wirtschaftlich neu aufstellen musste. Die Arbeiten an der Promenade und dem Badestrand unter anderem mit zwei neuen Badestegen sollen im April beginnen.

Friedrichskoog kam mit rund 2500 Einwohnern im vergangenen Jahr auf knapp 173.000 Übernachtungen (ohne Camping) und gehört damit zu den touristischen Schwerpunkten im Kreis Dithmarschen.

