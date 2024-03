Hamburg (dpa/lno). Ende Februar hatte ein Fußgänger einen Leichnam am Hamburger Elbstrand entdeckt. Die Identifizierung des Verstorbenen gestaltet sich schwierig.

Ende Februar wurde am Hamburger Elbstrand bei Othmarschen ein unbekannter Leichnam gefunden - noch weiß die Polizei nicht, um wen es sich dabei handelt. Man habe den Mann aber bislang nicht erfolgreich identifizieren können, teilte die Polizei am Freitag mit. Deshalb haben die Beamten am Freitag ein aktuelles Lichtbild und eine Beschreibung des Verstorbenen veröffentlicht und bitten um die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung.

Hinweise auf eine Straftat hätten sich demnach während der Ermittlungen nicht ergeben. Der Mann sei zwischen 25 und 40 Jahre alt, 177 Zentimeter groß und habe braune Haare mit blondierten Spitzen.

