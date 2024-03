Bad Segeberg (dpa/lno). Polizisten haben in Holm mehrere Verkehrsschilder gefunden. Anfang März waren aus verschiedenen Orten im Kreis Pinneberg Schilder verschwunden. Nun wird geprüft, ob Zusammenhänge bestehen.

Polizisten haben in Holm im Kreis Pinneberg in einem Gebäude mehrere mutmaßlich entwendete Verkehrszeichen und Ortsschilder sichergestellt. Zuvor waren Anfang März in verschiedenen Ortschaften, wie Haselau und Heidgraben, Ortsschilder gestohlen worden. Ob es sich bei dem Fund in Holm vom Donnerstag um diese handelt, sei bislang nicht klar, teilte die Polizei am Freitag mit. Man sei dabei, die Schilder zu sortieren und zuzuordnen. Auch wer die Schilder gestohlen hatte und warum, war zunächst unklar. Die Polizei war den Angaben zufolge durch einen Hinweis auf den Fund in Holm gebracht worden. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-268635/2 (dpa)