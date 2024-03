Lübeck (dpa/lno). Ein 54-Jähriger aus Ostholstein ist in der Nacht zum Freitag bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Er kam in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich.

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Riepsdorf bei Grömitz am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Der 54-jährige Ostholsteiner sei zu schnell gefahren, in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Erdwall geprallt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe er sich überschlagen und sei in der entgegengesetzten Fahrtrichtung auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Mann aus dem Auto befreien und in ein Krankenhaus transportieren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Landesstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend länger voll gesperrt.

