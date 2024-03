Aalborg (dpa/lno). Mit der SG Flensburg-Handewitt gewann Handball-Coach Maik Machulla zweimal die deutsche Meisterschaft. Dann trennten sich die Wege. Jetzt geht es in der dänischen Liga weiter.

Handball-Coach Maik Machulla wird neuer Trainer des dänischen Spitzenclubs Aalborg HB. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der 47-Jährige einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. „Ich hoffe, dass ich bei Aalborg Handball meine Erfahrungen, neue Inspirationen und mein Verständnis für Handball einbringen kann“, wurde Machulla in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Machulla war bis zum April 2023 als Trainer der SG Flensburg-Handewitt tätig, mit der er 2018 und 2019 die deutsche Meisterschaft gewann. In Aalborg ersetzt er Stefan Madsen, der die Jütländer aktuell in das Viertelfinale der Champions League geführt hat. „Es gibt einen spannenden Pool an Spielern, mit denen man zusammenarbeiten kann, und mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam weitere Titel für den Verein gewinnen und Aalborg Handball als feste Größe an der Spitze des europäischen Vereinshandballs weiterentwickeln können“, sagte Machulla weiter.

