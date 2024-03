Flensburg (dpa/lno). Kleidungsstücke im Wert von rund 1500 Euro hat ein Mann in Flensburg bei sich. Bezahlt hat er dafür nicht, wie sich rasch herausstellt.

Bei einer Grenzkontrolle am Flensburger Bahnhof ist den Beamten ein diebischer Wiederholungstäter ins Netz gegangen. Der 46-Jährige wurde wegen mehrerer Diebstahldelikte per Haftbefehl gesucht, wie die Bundespolizeiinspektion Flensburg am Freitag mitteilte. Beamte hatten ihn am Donnerstagmittag bei der Kontrolle von Passagieren eines aus Dänemark kommenden IC erwischt. Der Mann konnte sich nicht ausweisen.

Bei sich hatte er Kleidungsstücke mit Preisschildern aus Schweden im Wert von etwa 1500 Euro. Die Polizei stellte die Kleidungsstücke sicher, der Mann durfte seine Reise Richtung Dortmund fortsetzen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des Diebstahls in einem Outlet in Schweden ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-266527/2 (dpa)