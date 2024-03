Hamburg/Kiel (dpa/lno). Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt am Freitag weiter für große Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn. Im Norden ist auch am zweiten Streiktag das Grundangebot im Personenverkehr wie geplant angelaufen, teilte ein Bahnsprecher am Morgen mit. Im Regional- und Bahnverkehr werde das Angebot nach Streikende um 13.00 Uhr bis zum Tagesende schrittweise wieder ausgeweitet. Ab Samstagmorgen könnten Fahrgäste wieder mit dem üblichen Fahrplanangebot rechnen. Für Reisen am Wochenende rechnet die Bahn mit einer hohen Auslastung und empfiehlt Sitzplatzreservierungen.

Bis der insgesamt 35-stündige Streik beendet ist, gelten Notfallpläne. Im Fernverkehr sind dabei rund 20 Prozent der üblichen Züge unterwegs, auf den Regionallinien im Norden richtete die Bahn wieder einen Notfalltakt sowie teils einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die S-Bahn-Hamburg bietet eine Taktung wie an vorangegangenen Streiktagen an. Auf den Linien S1, S2 und S3 sollen die Züge nach Angaben des Unternehmens alle 20 Minuten fahren, die S5 zwischen Neugraben und Stade verkehrt im Stundentakt. Die Unternehmen Metronom, Erixx und AKN werden nicht bestreikt.

Hamburg Airport wieder im Normalbetrieb

Nachdem das Sicherheitspersonal am Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen die Arbeit am Freitag wieder aufgenommen hat, ist der Flughafen zum Normalbetrieb zurückgekehrt, wie ein Sprecher mitteilte. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Sicherheitskräfte des Hamburger Flughafens zum Warnstreik aufgerufen, er dauert bis Donnerstagabend um 22.00 Uhr.

Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals läuft jedoch noch bis Samstag 7.10 Uhr. 14 Abflüge und 19 Ankünfte der Airline sind laut Online-Informationen des Flughafens für Freitag und Samstag abgesagt. Betroffene Passagiere sind laut Flughafen angehalten, sich bei der Fluggesellschaft über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten zu informieren.

