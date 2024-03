Hamburg (dpa/lno). Von der Küchentechnik bis zum veganen Snack: Die Gastronomie-Messe „Internorga“ will ab heutigen Freitag in Hamburg die Trends der Branche vorstellen. Mehr als 1000 Aussteller werden nach Angaben der Veranstalter in den Messehallen erwartet. Bis einschließlich Dienstag präsentieren sie Produkte für den gastronomischen Außer-Haus-Markt.

Wie im Vorjahr soll das „AI Center“ zeigen, welche Lösungen künstliche Intelligenz in der Küche bieten kann. Weitere Themenschwerpunkte sind beispielsweise auch Verpackungsmaterialien für Lieferdienste und Tischgestaltung für Restaurants.

Frische Gastro-Konzepte werden laut Veranstaltern in der „Newcomers Area“ präsentiert. Im Rahmen der Messe finden außerdem verschiedene Wettbewerbe und Preisverleihungen statt. Der Zukunftspreis richtet sich an innovative und nachhaltige Unternehmen, beim „Next Chef Award“ treten junge Köche gegeneinander an.

