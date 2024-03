Hamburg (dpa/lno). Bei der Notbremsung eines Linienbusses sind in Hamburg sechs Fahrgäste leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein E-Scooter-Fahrer auf der Hoheluftchaussee im Feierabendverkehr plötzlich vor dem Bus auf die Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach bremste der Busfahrer sofort stark und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem bislang Unbekannten. Durch das abrupte Abbremsen seien jedoch sechs Fahrgäste leicht verletzt worden. Zwei von ihnen kamen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-259510/2 (dpa)