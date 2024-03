Bad Segeberg (dpa/lno). In den späten Mittwochabendstunden werden Mitarbeiter eines Discounters in Bad Segeberg bedroht und beraubt. Auffällig war die Art, wie der Räuber Pullover und Hose trug.

Mitarbeiter eines Discounters in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind von einem Räuber mit einer Waffe bedroht und um die Tageseinnahmen gebracht worden. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag mit. Demnach betrat der Täter am späten Mittwochabend die im rückwärtigen Bereich des Discounters liegenden Büroräume durch eine unverschlossene Tür. Er forderte von den Beschäftigten die Tageseinnahmen. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der Mitarbeiter hatte der Räuber sowohl die Hose als auch den Pullover auf links gedreht getragen. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Zur Höhe der Beute lagen keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei in Elmshorn bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in Tatortnähe.

