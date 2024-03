Hamburg (dpa/lno). Fünf Mal sollen Serientäter versucht haben, in verschiedenen Hamburger Stadtteilen Geldautomaten zu sprengen. Nun vollstreckten Ermittler vier Haftbefehle.

Nach einer Serie von versuchten Geldautomaten-Sprengungen in Hamburg sind vier Tatverdächtige verhaftet worden. Den Männer werden fünf Fälle in den Stadtteilen Winterhude, Ohlsdorf, Volksdorf und Langenhorn zwischen Herbst 2023 und Januar 2024 vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ihrer Verhaftung am Mittwoch sitzen die Männer im Alter zwischen 32 und 42 Jahren nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-255578/2 (dpa)