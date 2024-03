Hamburg (dpa/lno)-. Bei anstehenden Waldarbeiten im Forst Klövensteen in Hamburg gibt es tierische Helfer. Es werden Rückepferde eingesetzt.

Pferde- statt Maschinenstärke: Im Forst Klövensteen in Hamburg helfen in den kommenden zehn Tagen Rückepferde bei anstehenden Waldarbeiten aus. Das teilte das Bezirksamt Altona am Donnerstag mit. Rückepferde werden demnach eingesetzt, um Holz möglichst umweltschonend aus dem Wald bis zum nächstgelegenen Weg zu bringen. Im Falle des Forst Klövensteen helfen gleich drei solcher Pferde aus: die Kaltblüter Stella, Fesche und Dukat.

Stella, Fesche und Dukat werden ab Donnerstag demnach 300 Kubikmeter gestapeltes Holz aus dem Wald ziehen. Das werde dann von Spezialschleppern übernommen. Während diese Maschinen aufgrund ihres Gewichts dafür sorgen, dass der Waldboden über Jahre verdichtet wird, schonen Rückepferde den Untergrund, wie es hieß. Das entnommene Holz werde in der Revierförsterei Klövensteen zu Brennholz weiterverarbeitet und der Bevölkerung ab Oktober zum Verkauf angeboten.

