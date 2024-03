Hamburg (dpa/lno). Arbeitskampf bei der Bahn und am Airport: Der erneute Streik im Bahnverkehr am Donnerstag (ab 2.00 Uhr) und Freitag (bis 13.00 Uhr) trifft auch den Regional- und Fernverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Hamburger Flughafen sind zudem Ausstände der Luftsicherheitskräfte und des Lufthansa-Bodenpersonals angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits ab Mittwochabend zu den Warnstreiks aufgerufen.

Arbeitskampf bei der Bahn und am Airport: Der erneute Streik im Bahnverkehr am Donnerstag (ab 2.00 Uhr) und Freitag (bis 13.00 Uhr) trifft auch den Regional- und Fernverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Hamburger Flughafen sind zudem Ausstände der Luftsicherheitskräfte und des Lufthansa-Bodenpersonals angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits ab Mittwochabend zu den Warnstreiks aufgerufen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu dem 35-stündigen Arbeitskampf bei der Bahn aufgerufen. In der Hansestadt ist auch die S-Bahn Hamburg betroffen. Die S-Bahnen sollen nach einem Notfahrplan verkehren, Fahrgäste wurden gebeten, nach Möglichkeit auf Busse und U-Bahnen auszuweichen. Die Unternehmen Metronom, Erixx und AKN werden nicht bestreikt.

Die stärksten Auswirkungen auf Flugpassagiere werden während des eintägigen Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte von Mittwoch (22.00 Uhr) bis Donnerstag (22.00 Uhr) erwartet. Da die zentrale Sicherheitskontrolle am Donnerstag geschlossen bleibt, hat der Helmut-Schmidt-Flughafen alle 141 geplanten Abflüge gestrichen. Der Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals beginnt bereits am Mittwochabend um 20.00 Uhr dauert planmäßig bis Samstagmorgen um 7.10 Uhr. Betroffene Passagiere sind laut Flughafen angehalten, sich bei der Lufthansa über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten zu informieren.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-243663/2 (dpa)