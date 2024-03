Schenefeld (dpa/lno). Ein Prüfingenieur soll zu Unrecht Prüfplaketten erteilt haben. Bei der Durchsuchung stellen Polizei und Staatsanwaltschaft Unterlagen sicher.

Auf der Suche nach einem mutmaßlich betrügerischen Mitarbeiter hat die Polizei einen Großbetrieb in Schenefeld im Kreis Pinneberg durchsucht. Gegen den Mann bestehe der Verdacht einer wiederholten Falschbeurkundung im Amt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe seien am Dienstag Beweismittel beschlagnahmt worden, die jetzt ausgewertet würden.

Der Mitarbeiter, ein betriebsinterner Prüfingenieur, steht den Angaben zufolge im Verdacht, die erforderlichen Hauptuntersuchungen nicht ordnungsgemäß durchgeführt und die Prüfplaketten trotzdem erteilt zu haben. Gegen den Mann wird nach Angaben der Polizei bereits seit Ende vorigen Jahres ermittelt. Der überprüfte Betrieb ist demnach als sogenannter Eigenüberwacher zugelassen und befugt, die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Überprüfungen an den Fahrzeugen durchzuführen.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-243083/2 (dpa)