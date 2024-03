Pronstorf (dpa/lno). Rund eine Million Menschen in Schleswig-Holstein engagieren sich ehrenamtlich - etwa die Hälfte davon Frauen. Nun wurden 100 von ihnen anlässlich des Weltfrauentages geehrt.

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März haben die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold und Gleichstellungsministerin Aminata Touré rund 100 ehrenamtliche Frauen für ihren Einsatz geehrt. „Viele Frauen engagieren sich an 365 Tagen im Jahr für unsere Gesellschaft und unser schönes Land“, sagte Finanzministerin Heinold (Grüne) am Mittwoch in Gut Pronstorf. „Sie tun dies mit viel Herzblut und oft unentgeltlich, um unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen.“

Auch im Jahr 2024 würden Frauen für die gleiche Erwerbsarbeit noch immer schlechter bezahlt, sind in der medizinischen Behandlung benachteiligt und übernehmen nach wie vor einen höheren Anteil an Care-Arbeit im häuslichen Umfeld. Daher sei es sehr beeindruckend, dass sich daneben so viele Frauen in Schleswig-Holstein noch ehrenamtlich engagierten, betonte Grünen-Politikerin Touré.

„Ehrenamt braucht Zeit“, ergänzte die Gleichstellungsministerin. Eine gleichwertige Teilhabe von Frauen und Männern im Engagement könne daher nur dann gelingen, wenn es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen eine gerechte Arbeitsaufteilung gäbe.

In Schleswig-Holstein engagieren sich laut Finanzministerium etwa eine Million Menschen über 14 Jahren ehrenamtlich - rund die Hälfte davon sind Frauen. Mit rund 43 Prozent engagierter Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner liege das Land im Bundesvergleich auf dem zweiten Platz. Frauen engagierten sich vor allem im Sozialen, Bildungs- oder Kulturbereich.

