Hamburg (dpa/lno). Das Schulfach Theater soll die kreative Entwicklung von Schülern fördern. In Hamburg können sich nun junge Menschen zu Theaterlehrkräften ausbilden lassen.

Ab dem Wintersemester 2024/25 können sich Studierende in Hamburg in neuen Studiengängen zu Lehrern für das Fach Theater ausbilden lassen. Mit diesem neuen Angebot bündeln die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) und die Universität Hamburg ihre theaterkünstlerische, -wissenschaftliche und -didaktische Expertise, teilten die Hochschulen am Mittwoch in Hamburg mit. Der Studiengang vermittele grundlegende Kenntnisse, um in unterschiedlichen Schulformen das Fach Theater zu unterrichten.

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: „Theater eröffnet vielfältige Perspektiven, es hinterfragt aktuelle gesellschaftliche Themen kritisch und ist zugleich wichtiger Ort der Kunst- und Kulturvermittlung.“ Die Einführung des neuen Lehramtsstudiengangs Theater sei eine bedeutende Stärkung der ästhetischen Bildung und kulturellen Teilhabe der Schülerinnen und Schüler. Interessierte können ihre Bewerbungen für den neuen Lehramtsstudiengang für das Fach Theater noch bis zum 1. April einreichen.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-242523/2 (dpa)