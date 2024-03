Lübeck (dpa/lno). Auf dem Gelände einer Geflüchtetenunterkunft werden mit rechtsextremistischen Symbolen beschmierte Flaschen gefunden. Der Staatsschutz ermittelt.

Auf dem Gelände einer Geflüchtetenunterkunft in einem Lübecker Wohngebiet sind mit rechtsextremistischen Symbolen beschmierte Trinkflaschen entdeckt worden. Ein Mitarbeiter der Unterkunft habe die Trinkflaschen am Montag gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei Lübeck habe die Ermittlungen übernommen.

Bei den Flaschen handele es sich um blau-weiße Getränkeflaschen für Trinknahrung, hieß es in der Mitteilung weiter. Diese Trinknahrung diene hauptsächlich zur Versorgung von Patienten, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen nun auch nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Unterkunft gesehen haben oder die Angaben zu den Trinkflaschen machen können.

Zudem soll es im Bereich vor der Unterkunft in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Lärm und Explosionen von Pyrotechnik gekommen sein, wie es weiter hieß. Ob ein Zusammenhang zu dem Fund der Trinkflaschen bestehe, stand den Angaben zufolge noch nicht fest.

