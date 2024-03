Hamburg (dpa/lno). Mit reichlich Unterstützung reist der HSV zu Fortuna Düsseldorf. Nach der Niederlage gegen Osnabrück wollen die Hamburger ein anderes Gesicht zeigen. Dabei könnte ein Rückkehrer helfen.

Mit bis zu zehntausend Fans als Unterstützung will der Hamburger SV bei Konkurrent Fortuna Düsseldorf im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den jüngsten Rückschlag wettmachen. „Jetzt musst du den Kopf hochnehmen und das haben wir gemacht“, sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Der HSV hatte am vergangenen Sonntag in Überzahl gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück 1:2 verloren.

„Wir haben geguckt, dass wir hinsichtlich Freitag die richtigen Wege finden, auch einiges dann besser zu machen“, sagte Baumgart. Mit der Trainingsleistung zeigte er sich zufrieden. Der 52-Jährige war zudem optimistisch, beim Tabellensiebten „große Möglichkeiten“ auf einen Erfolg zu haben.

Dafür müssen die Hamburger vor allem in der Offensive zulegen. Gegen Osnabrück hatte der HSV insgesamt 63 Prozent Ballbesitz, die Hamburger konnten diesen aber nicht wirklich ausnutzen. In der Offensive gebe es viele Momente, „die wir besser machen müssen, um überhaupt gegen solche Gegner Torchancen zu haben“, sagte Baumgart. Trotzdem hatte der Trainer auch gute Leistungen gegen Osnabrück ausgemacht. „Drei Torschüsse vom Gegner aufs Tor - das musst du erst mal anders hinkriegen“, lobte der Coach.

Stephan Ambrosius, Miro Muheim, Jean-Luc Dompé, Daniel Heuer Fernandes und William Mikelbrencis werden nicht gegen Düsseldorf dabei sein. Dafür kehrt Leistungsträger Laszlo Benes nach seiner Rotsperre zurück.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-241114/2 (dpa)