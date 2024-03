Hamburg (dpa/lno). Seit über fünf Jahrzehnten leitet John Neumeier das Hamburg Ballett. Zur Feier seines 85. Geburtstags lud der Senat Freunde und Weggefährten ins Rathaus ein.

Der Hamburger Senat hat Ballettintendant John Neumeier zum 85. Geburtstag am Mittwoch mit einem Senatsempfang im Rathaus geehrt. „Die Kulturstadt Hamburg hat John Neumeier unendlich viel zu verdanken. Er hat Hamburg zur Ballettstadt gemacht und von der Hansestadt aus die Entwicklung des Tanzes mit seiner einzigartigen choreografischen Handschrift weltweit entscheidend geprägt“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit ergänzte: „Als Ehrenbürger Hamburgs trägt John Neumeier mit seinem Schaffensdrang und seiner Kreativität die Botschaft Hamburgs als Kulturstadt in die Welt. Er hat uns in über fünf Jahrzehnten ungezählte schöne, bewegende Momente geschenkt.“

Neumeier leitet das Hamburg Ballett seit 1973 und hat die Compagnie zu Weltruhm geführt. 1978 gründete er die Ballettschule des Hamburg Ballett, 2011 das Bundesjugendballett. Unter seiner Leitung entstand das Ballettzentrum in Hamm, das seit 1989 Sitz der Compagnie und der Ballettschule ist. Nach 51 Jahren beim Hamburg Ballett ist Neumeier heute der dienstälteste Ballettdirektor der Welt.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-240526/2 (dpa)