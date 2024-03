Flensburg (dpa/lno). In einem Einkaufszentrum in der Flensburger Innenstadt werden drei Männer mit Messerstichen verletzt. Nun wird das Urteil in dem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung verkündet.

Im Prozess gegen einen 27-Jährigen, der bei einer Auseinandersetzung in einem Flensburger Einkaufszentrum mehrere Menschen schwer verletzt haben soll, wird am Mittwoch (9.15 Uhr) das Urteil am Landgericht erwartet. Der Mann soll laut Anklage im November 2018 im unteren Erdgeschoss der Flensburg Galerie drei Menschen mit einem Klappmesser verletzt haben.

Er soll sich zuvor mit seinem Onkel dazu verabredet haben, einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen, weil dieser ihn am Vortag im Beisein seiner Verlobten geschlagen und verletzt haben soll. Während der Auseinandersetzung habe der Angeklagte diesen Mann mit drei Messerstichen verletzt. Zwei Freunde des Verletzten sollen versucht haben, einzugreifen, erlitten jedoch durch die Stichwaffe ebenfalls schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragt. Der Verteidiger hat auf Freispruch plädiert, da sich der Angeklagte in einer Notwehrlage, wenigstens einer vermeintlichen Notwehrlage, befunden habe.

© dpa-infocom, dpa:240305-99-229566/4 (dpa)