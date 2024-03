Kiel (dpa/lno). Bombenfunde sind in Kiel auch fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht ungewöhnlich. Jetzt müssen vier Stück in Elmschenhagen entschärft werden. Für Anwohner bedeutet das Unbequemlichkeit.

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen am Sonntag wegen der Entschärfung von mehreren Fliegerbomben rund 3200 Bewohner ihre Häuser verlassen. Auch die Bundesstraße 76 sei von der Sperrung betroffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mitarbeiter einer Kleingartensiedlung waren bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie auf vier amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Es gebe weitere Verdachtspunkte in dem Gebiet.

Alle Anwohner in dem betroffenen Bereich müssen am Sonntag bis 9.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die B76 wird dort von 10.00 Uhr an gesperrt. Wer während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen kann, findet in den Räumen der Lilli-Martius-Schule von 8.00 Uhr an eine Ersatzunterkunft.

Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung benötigt, kann sich unter 0431 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr melden. Die Nummer ist Freitag und Samstag im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Sonntag ab 7.00 Uhr erreichbar.

