Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Dienstag startet mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken, an der Ostsee fallen im Laufe Tages ein paar Regentropfen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu weht starker bis böiger Wind. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 5 und 8 Grad ein, in der Nacht sinken sie auf 1 bis 4 Grad.

Der Mittwoch startet dicht bewölkt, im Laufe des Tages lockern sich die Wolken laut DWD jedoch auf. Hinzukommt örtlich etwas Regen. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad, in der Nacht sinken sie auf 0 bis 4 Grad.

