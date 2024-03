Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Heimfeld ist eine Frau auf die S-Bahngleise gesprungen. Laut der Bundespolizei tat sie dies aus Spaß.

An der S-Station Hamburg-Heimfeld ist eine Frau auf die Bahngleise gesprungen. Das teilte die Bundespolizeiinspektion in Hamburg am Montag mit. Gegenüber eingesetzten Bundespolizisten habe die 21-jährige Frau angegeben, aus Spaß vom Bahnsteig gesprungen zu sein, sagte ein Sprecher.

Zeugen, die den Vorfall am frühen Samstag beobachteten, gaben umgehend einen Notruf ab. Die Bundespolizeiinspektion veranlasste über die Einsatzzentrale eine Streckensperrung und eine Abschaltung der Stromschienen an den Bahngleisen. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei mussten zwei Züge eine Schnellbremsung einleiten. Verletzte gab es nicht. Gegen die Frau wurde ein Verfahren eingeleitet und ein Platzverweis für den S-Bahnhaltepunkt ausgesprochen.

