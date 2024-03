Hamburg (dpa/lno). Der FC St. Pauli hat sein Präsidium komplettiert. Luise Gottberg soll im Präsidium die Themen Recht und Fans übernehmen. Zunächst bekleidet sie das Amt interimistisch.

Der FC St. Pauli hat in Rechtsanwältin Luise Gottberg eine neue Vize-Präsidentin gefunden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. „Es ist für mich eine Ehre und spannende Herausforderung, bei meinem Verein Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagte Gottberg. Gottberg tritt die Nachfolge von Christiane Hollander an, die im Januar von ihrem Amt als Vize-Präsidentin zurückgetreten war.

Gottberg ist bis zur Mitgliederversammlung zunächst interimistisch im Amt und soll dann bestätigt werden. Im Präsidium soll sie die Themen Recht und Fans übernehmen. Neben Präsident Oke Göttlich besteht das Präsidium künftig aus den Vize-Präsidentinnen Esin Rager, Hanna Obersteller und Luise Gottberg sowie Vize Jochen Winand.

