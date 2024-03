Hamburg (dpa/lno). Die Niederlage gegen die in Unterzahl spielenden Osnabrücker kommt für den HSV überraschend. Trainer Steffen Baumgart hat Arbeit vor sich und will Dinge hinterfragen.

Nach der überraschenden Niederlage des Hamburger SV gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück sieht sich Trainer Steffen Baumgart gefordert. „Wir gehen dann - und das ist ja auch klar -, nicht nur in die Analyse rein, sondern gehen auch ins Hinterfragen rein. Das ist dann meine Aufgabe“, sagte Baumgart am Sonntag nach dem 1:2 (1:1) in der 2. Fußball-Bundesliga. „Wenn du bei einer Mannschaft, wo du vorher ganz klar sagst, Standardsituationen sind eine absolute Stärke und aus den Situationen dann halt auch zwei Tore kriegst, dann ist das meine Arbeit, das noch klarer zu machen, dass wir das besser verteidigen können und auch müssen.“

Osnabrück war früh durch Lukas Kunze (6. Minute) in Führung gegangen. Der Mittelfeldspieler war bei einem Freistoß von Michael Cuisance am zweiten Pfosten angespielt worden und hatte den Ball volley im Tor versenkt. Unmittelbar vor Schluss, als die Niedersachsen bereits nach der Gelb-Roten-Karte für Maxwell Gyamfi (76.) in Unterzahl spielten, traf Cuisance (89.) per Foulelfmeter. „Unabhängig vom Spiel ist das Ergebnis eine Katastrophe“, sagte Baumgart. „Trotzdem sind wir Dritter. Trotzdem haben wir noch zehn Spiele und wir haben alles in der eigenen Hand.“

Der HSV hätte bei einem Sieg Holstein Kiel überholt und wäre auf den zweiten Tabellenrang gesprungen. Weil aber auch die gesamte Aufstiegskonkurrenz am 24. Spieltag keinen Sieg einfahren konnte, bleiben die Auswirkungen für den HSV in der Tabelle überschaubar. Der HSV steht mit 41 Punkten auf dem dritten Tabellenrang, Kiel mit 43 Punkten auf Rang zwei. Tabellenführer und Lokalrivale FC St. Pauli hat 48 Punkte auf dem Konto.

