Lübeck (dpa/lno). Eine Frau wird von ihrem Lebensgefährten vergewaltigt. Die Tat ereignet sich bereits im Jahr 2021, doch erst drei Jahre später kommt der Fall in Lübeck vor Gericht.

Eine drei Jahre zurückliegende Vergewaltigung kommt jetzt in Lübeck vor das Landgericht. Ein Mann muss sich von Mittwoch an wegen des Vorwurfs verantworten, im Jahr 2021 seine damalige Lebensgefährtin vergewaltigt zu haben. Geschehen sein soll die Tat nach Angaben eines Gerichtssprechers in einer Wohnung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz. Das Paar habe sich zum Zeitpunkt der Tat in einer Beziehung befunden, sagte der Gerichtssprecher weiter.

Der Angeklagte sitzt nach Angaben des Gerichtssprechers nicht in Untersuchungshaft, sondern befindet sich auf freiem Fuß. Für den Prozess am Landgericht Lübeck sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Danach könnte ein Urteil am 15. April verkündet werden.

