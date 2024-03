S’Arenal/Mallorca (dpa/lno). Simon Diesch und Anna Markfort wollten im Finale der 470er-Mixed-WM um eine Medaille kämpfen. Doch starke Winde sorgten nach langer Wartezeit für die Absage des Showdowns.

Die Segelsportler Simon Diesch und Anna Markfort haben die 470er-Mixed-WM vor Mallorca ohne Medaille beendet. Zu starke Winde um 30 Knoten hatten am Sonntag das in der Bucht von Palma angesetzte Medaillenfinale nach stundenlanger Wartezeit platzen lassen. Als Vierte nach elf Wettfahrten bekamen sie keine Chance mehr, im doppelt gewerteten Finale noch um den erreichbaren Podiumsplatz zu kämpfen. Die WM-Medaillen wurden nach den Hauptrundenergebnissen vergeben. Weltmeister wurden die Spanier Jordi Xammar und Nora Brugmann. Dem deutschen Duo fehlten drei Punkte zu Bronze.

„Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Wir hätten so gerne im Finale um die Medaille gekämpft! Hätte uns aber vor der WM jemand den vierten Platz angeboten, hätten wir ihn mit Kusshand genommen“, sagte Markfort. Steuermann Diesch, Neffe und Sohn der Brüder Jörg und Eckart Diesch, die 1976 Olympia-Gold im Flying Dutchman gewannen, sagte: „Wir haben bis zum letzten Moment gehofft, dass wir das Finale segeln können. Was wir hier abgeliefert haben, zeigt aber, dass unser Leistungsvermögen gut genug ist, um Medaillen zu gewinnen.“

In der mit der WM gestarteten dreiteiligen nationalen Olympia-Ausscheidung im Kampf um nur ein 470er-Mixed-Ticket nach Marseille gingen Diesch/Markfort mit 17 Punkten in Führung. Die Serie wird mit dem Spanien-Klassiker Trofeo Princesa Sofía im April fortgesetzt und endet im Mai mit der EM in Cannes.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-205452/2 (dpa)