Travemünde (dpa/lno). Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 zwischen Travemünde und Niendorf (Kreis Ostholstein) sind drei Menschen verletzt worden, eine Person davon schwer. Ein Autofahrer missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagvormittag ein Stoppschild an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß der Wagen mit einem weiteren Auto zusammen. Die Beifahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntag zunächst unklar. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 zwischen Travemünde und Niendorf (Kreis Ostholstein) sind drei Menschen verletzt worden, eine Person davon schwer. Ein Autofahrer missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagvormittag ein Stoppschild an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß der Wagen mit einem weiteren Auto zusammen. Die Beifahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntag zunächst unklar. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-204214/2 (dpa)