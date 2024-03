Kiel (dpa/lno). Die Tradition ist 600 Jahre alt: Das Familienfest Kieler Umschlag lockte an diesem Wochenende wieder in die Innenstadt.

Ein Hauch von Mittelalter hat an diesem Wochenende durch Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt geweht: Von Donnerstag bis Sonntag fand an der Förde das winterliche Familienfest Kieler Umschlag statt. Damit verbunden war ein buntes Markttreiben mit Gauklern, mittelalterlichem Handwerk und historischen Verkaufsständen. Zum Auftakt des Festes mit einer fast 600-jährigen Tradition musste Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erst einmal den Altbürgermeister Asmus Bremer wecken, der dann das Festregime übernimmt.

Zur Eröffnung des Festes wurde am Alten Markt „Bürgermeester sin Büx“, also die Hose des Bürgermeisters, gehisst. Danach gab es das erste Umschlagsbier einer Kieler Brauerei. Am Sonntag wurde die „Büx“ unter Kanonenschüssen von Piraten dann wieder eingeholt und mit Ende des winterlichen Festes legt sich auch der Altbürgermeister wieder schlafen.

Bisher seien etwa 175.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Winterfest gewesen, sagte eine Sprecherin von Kiel Marketing. Die Organisatoren zeigten sich sichtlich zufrieden und rechnen zum Abschluss des noch laufenden Festes mit wieder rund 200.000 Menschen, die sich das bunte Markttreiben angeschaut und die Verkaufsstände besucht haben. Eine abschließe Bilanz liegt bisher nicht vor.

