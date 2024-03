Heide (dpa/lno). Bei einem Einsatz in Heide (Kreis Dithmarschen) sind nach Angaben der Polizei fünf Beamte durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Die Polizei wurde am Samstagabend wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und der Gefährdung einer Frau und eines 5-jährigen Kindes zu der Wohnung eines 24 Jahre alten Mannes gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin verschanzte sich der Mann nach Angaben der Polizei mit einer Machete hinter der Wohnungstür.

Als die Beamten schließlich in die Wohnung des Mannes gelangten, kam es demnach zum Einsatz von Pfefferspray. Dabei wurden die Beamten leicht verletzt und waren anschließend nicht mehr dienstfähig. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei blieben die Frau und das Kind unverletzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Nach Angaben der Polizei war der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde Zwangs-eingewiesen. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-202583/2 (dpa)