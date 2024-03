Hamburg (dpa/lno). Ein Fußgänger ist im Hamburger Stadtteil St. Georg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Auto am Samstagabend an einer Kreuzung über eine grüne Ampel, als ein 29-jähriger Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei mitteilte. Der ebenfalls 29-jährige Autofahrer versuchte, in den Gegenverkehr auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger aber nicht mehr verhindern. Der 29-jährige Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei schließt eine Lebensgefahr aus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

