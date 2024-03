Langeln (dpa/lno). Ein 57 Jahre alter Fußgänger ist in Langeln (Kreis Pinneberg) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Fußgänger auf der Fahrbahn, der 63-jährigen Autofahrerin gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die 63-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei vermutet, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. Zuvor hatte der „Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag“ darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-201665/2 (dpa)