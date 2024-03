Hamburg (dpa/lno). Es ist ein dampfendes Museumsschiff, das seit 30 Jahren in dieser Funktion unterwegs ist. Fast 150 Jahre hat das Alsterdampfschiff „St. Georg“ schon auf dem Buckel. Nun geht es in die nächste Runde.

Auch 2024 können Hamburgerinnen und Hamburger sowie die Gäste der Stadt wieder mit einem historischen Dampfschiff über die Alster tuckern. Das 148 Jahre alte Alsterdampfschiff „St.Georg“ nimmt am Samstag (10.45 Uhr) seinen Betrieb auf und startet damit in seine 31. Saison als Museumsschiff auf der Alster. Von da an wird die „St. Georg“ täglich zu drei Touren über die Alstergewässer und in die Alsterkanäle einladen. Im vergangenen Jahr hatten das rund 21.600 Fahrgäste mitgemacht, wie der Verein Alsterdampfschifffahrt dazu sagte. Das seien 17 Prozent mehr als in der Saison 2022 gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240301-99-185865/2 (dpa)