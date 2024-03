Hamburg (dpa/lno). Schon der Tod des Kremlkritikers Nawalny in einem russischen Straflager hatte in Hamburg Bestürzung ausgelöst. Auch am Tag seiner Beisetzung wollen Menschen in der Hansestadt ein Zeichen setzen.

Am Tag der Beisetzung des Kremlkritikers Alexej Nawalny in Moskau haben auch in Hamburg Menschen Abschied von dem 47-Jährigen genommen. Vor dem geschlossenen Generalkonsulat der Russischen Föderation am Feenteich legten sie am Freitag Blumen und Fotos Nawalnys nieder und zündeten Kerzen an. Auf dem Sockel des Zauns um das Konsulatsgebäude war der Name des Oppositionsführers zu lesen.

Die Beisetzung fand am Freitag auf dem Moskauer Borissowskoje-Friedhof statt. Tausende Menschen nahmen daran teil. Dabei kam es auch zu Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nawalny war am 16. Februar nach russischen Behördenangaben in einem sibirischen Straflager gestorben. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der Tod Nawalnys, der nach einem Giftanschlag trotz drohender Haft 2021 nach Russland zurückgekehrt war, hatte international Bestürzung ausgelöst. Politiker warfen Putin und seinem Justizsystem einen politischen Mord vor.

© dpa-infocom, dpa:240301-99-184455/2 (dpa)