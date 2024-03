Hamburg (dpa/lno). Steffen Baumgart hat sich in der Torhüter-Frage gegen Daniel Heuer Fernandes und für Matheo Raab entschieden. Dabei soll es beim Hamburger SV auch vorerst bleiben.

Trainer Steffen Baumgart hat sich in der Torwart-Frage des Hamburger SV für Matheo Raab entschieden. „Matheo bleibt im Tor. Wir fangen jetzt nicht jede Woche an zu würfeln“, sagte der 52-Jährige vor dem Fußball-Zweitligaspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück. „Da muss schon eine klare Veränderung sein und die sehe ich nicht. Matheo hat für mich ein gutes Spiel gemacht gegen Elversberg.“

Der vorherige Ersatz- und Pokaltorhüter Raab war im letzten Spiel unter Trainer Tim Walter bei der 3:4-Niederlage gegen Hannover 96 anstelle von Daniel Heuer Fernandes ins Tor beordert worden und hatte seinen Posten auch unter Interimstrainer Merlin Polzin und im ersten Spiel unter Baumgart verteidigt. „Die Sachen, die ihm als Unsicherheit angekreidet werden, sehe ich ein bisschen anders“, sagte Baumgart. „Da sind wir auch in der Auswertung drin. Aus meiner Sicht alles gut.“

Das Duell mit dem Tabellenletzten aus Osnabrück erwartet Baumgart als „sehr intensives Spiel“. Osnabrücks Trainer Uwe Koschinat sei jemand, „der eine Mannschaft, einen Verein entwickeln kann.“ Koschinat hatte Osnabrück Ende November übernommen und spielerisch stabilisiert. Trotzdem stehen die Niedersachsen nach 23 Spieltagen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Bis zum 17.- und dem Relegationsrang sind es sieben Punkte.

Baumgart warnte davor, den vermeintlich kleinen Gegner zu unterschätzen. „Da kommt eine Mannschaft, die sehr viel Mentalität auf den Platz bringt“, sagte Baumgart. „Wir sollten mal aufhören, von unserem Standort hier immer von klein und groß zu reden. Das ist ein Zweitligist, der uns alles abverlangen wird.“

