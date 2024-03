Hamburg (dpa/lno). Ein junger Mann hat seinen Führerschein auf Probe direkt wieder abgeben müssen, weil er rücksichtslos und teils mit knapp 140 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast ist. Der 20-Jährige war der Polizei am Donnerstagabend aufgefallen, weil er in Hamburg-Rahlstedt zu schnell unterwegs war, wie die Polizei am Freitag in Hamburg mitteilte. Die ihm daraufhin folgenden Beamten konnten den Autofahrer laut Polizei dabei beobachten, wie er viel zu schnell fuhr, mehrfach rücksichtslos überholte und auf andere Autos viel zu dicht auffuhr. Wenig später hielten die Beamten den 20-Jährigen an und beschlagnahmten nicht nur den Führerschein des jungen Mannes, sondern auch dessen Autos. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines unerlaubten Straßenrennens als Alleinfahrer eingeleitet.

