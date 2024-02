Hamburg (dpa/lno). In der Nacht zum Donnerstag hat die Feuerwehr mehrere Fahrzeugbrände in Hamburg-Billstedt löschen müssen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Hamburg-Billstedt zu mehreren Fahrzeugbränden gekommen. Vier Autos seien nicht weit voneinander entfernt in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Trotz einer umgehenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden, hieß es von der Polizei. Diese geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob und wie die Brände zusammenhängen, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240229-99-165341/2 (dpa)