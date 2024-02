Hamburg (dpa/lno). In Hamburg beginnt am Donnerstag (03.00 Uhr) ein 48-stündiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei den städtischen Verkehrsbetrieben Hochbahn und VHH. Der Ausstand wird voraussichtlich zwei Tage lang für kompletten Stillstand im U-Bahn- und Busverkehr in der Hansestadt sorgen. Hamburger Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) gehen „davon aus, mit Streikbeginn keinen Betrieb aufnehmen zu können“, wie beide Unternehmen mitgeteilt haben.

In Hamburg beginnt am Donnerstag (03.00 Uhr) ein 48-stündiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei den städtischen Verkehrsbetrieben Hochbahn und VHH. Der Ausstand wird voraussichtlich zwei Tage lang für kompletten Stillstand im U-Bahn- und Busverkehr in der Hansestadt sorgen. Hamburger Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) gehen „davon aus, mit Streikbeginn keinen Betrieb aufnehmen zu können“, wie beide Unternehmen mitgeteilt haben.

Verdi hat die Beschäftigten in den laufenden Tarifkonflikten bei Hochbahn und VHH bereits zum zweiten Mal nach Anfang Februar zum Warnstreik aufgerufen. Er soll am Samstag um 3.00 Uhr enden. Dann soll der Betrieb wieder planmäßig anlaufen, so Hochbahn und VHH.

Die von der Hochbahn betriebenen Schulbusse sollen nach Angaben des Unternehmens am Donnerstag und Freitag fahren. Vom Warnstreik nicht betroffen sind die Hamburger S-Bahn und die AKN.

© dpa-infocom, dpa:240228-99-158242/2 (dpa)