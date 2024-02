Hamburg (dpa/lno). Die CDU-Opposition lehnt den vom Senat geplanten Einstieg der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA strikt ab. Auch wirft sie dem Senat ein intransparentes Vorgehen vor.

Die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat den geplanten Einstieg der Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA scharf kritisiert. „Dieser Deal ist schlecht für Hamburg“, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft im Anschluss an eine Regierungserklärung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die SPD verscherble städtisches Eigentum. Gleichzeitig glänze der Senat durch Intransparenz. Dabei erwarte die Öffentlichkeit zu Recht, „dass der Senat die Gründe darlegt, warum letztendlich mit MSC abgeschlossen wurde und nicht mit anderen wichtigen Hafenplayern hier bei uns in Hamburg“.

Thering bescheinigte dem rot-grünen Senat eine schlechte Hafenpolitik. Die CDU lehne externe Beteiligungen im Hafen nicht ab, auch sei MSC nicht der falsche Partner. Die CDU halte vielmehr die Herangehensweise des Senats und die gewählte Konstruktion für komplett falsch. „Der Hamburger Senat bindet sich 40 Jahre an die Containerreederei MSC mit einer Kündigungsfrist von fünf Jahren.“

Die Tragweite der Entscheidung werde sich wohl erst in fünf Jahren zeigen, etwa wenn die Abwanderung von Ladung anderer Reedereien den zusätzlichen Umschlag durch MSC übersteigen werden. Auch sei der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen auf fünf Jahre begrenzt. „Hat der Senat die Zerschlagung der einstigen Reederei Hamburg Süd vergessen, bei der ebenfalls Zusagen für fünf Jahre gemacht wurden?“ Von diesem Unternehmen sei heute kaum noch etwas übrig geblieben.

„Mich und meine Fraktion haben Sie heute nicht überzeugen können“, sagte Thering mit Blick auf die Regierungserklärung des Bürgermeisters. Gleichzeitig appellierte er an die Abgeordneten, den Deal bei der Abstimmung voraussichtlich Ende Mai abzulehnen. „Tun Sie das Richtige für unsere Stadt.“

