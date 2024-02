Hamburg. Die frühere Terroristin Klette ist festgenommen. Nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern Staub und Garweg wird weiter gesucht. Derweil sorgt ein Banner an der Hamburger Roten Flora für Aufmerksamkeit.

Nach dem Fahndungserfolg gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist in Hamburg am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora ein Solidaritätsbanner angebracht worden. In Bezug auf Klette sowie die beiden ehemaligen RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg war darauf am Mittwoch zu lesen: „Solidarität mit Burkhard Daniela Volker“. Außerdem standen dort die Zeilen „Wir stehen zusammen!“ und „Für Euch Gesundheit & Glück!“.

Die 65-jährige Klette war am Montagabend festgenommen worden. Nach Angaben der zuständigen niedersächsischen Staatsanwaltschaft Verden wird nach Staub (69) und Garweg (55) weiter gesucht. Die Anklagebehörde wirft Klette, Garweg und Staub versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor.

© dpa-infocom, dpa:240228-99-155755/2 (dpa)