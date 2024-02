Hamburg/Kiel (dpa/lno). Das Wetter bringt am Mittwoch Wolken und Regen nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Erst am Nachmittag lockern sich die Wolken laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf und der Regen lässt nach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs Grad an der Ostsee und neun Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen wieder Wolken auf und an der Nordsee kommt es zu Regen. Die Temperaturen sinken auf bis zu zwei Grad ab. Für den Donnerstag selbst sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken vorher. Zeit- und gebietsweise soll es heiter und trocken werden. Besonders in Gebieten an der Nordsee und im nördlichen Schleswig-Holstein kommt es den ganzen Tag über zu Regen. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 13 Grad an.

