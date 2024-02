Kiel (dpa/lno). Der THW Kiel stellt sich für die nächste Saison auf Rechtsaußen neu auf. Nach dem angekündigten Abschied des Schweden Niclas Ekberg wird auch Sven Ehrig gehen. Er erhält keinen neuen Vertrag.

Handball-Bundesligist THW Kiel trennt sich zum Saisonende von seinem Rechtsaußen Sven Ehrig. Der Club teilte am Dienstag mit, dass der 23-Jährige keinen neuen Vertrag erhalten werde. Im Dezember hatte Stamm-Rechtsaußen Niclas Ekberg (34) bekannt gegeben, dass er nach zwölf Jahren in Kiel im Sommer in seine schwedische Heimat zu Ystads IF zurückkehren werde.

„Wir haben uns entschlossen, uns auf Rechtsaußen nach dem Abschied von Niclas Ekberg komplett neu aufzustellen, um auch auf dieser Position neue Impulse zu setzen“, nannte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi als Grund, nun auch ohne Ehrig zu planen.

Der gebürtige Kieler Ehrig zählt seit vier Jahren zum Bundesliga-Team. In dieser Zeit wurde er mit dem THW dreimal deutscher Meister, einmal DHB-Pokalsieger und Champions-League-Gewinner. In bisher 137 Spielen erzielte er 137 Tore für den Club. „Ich bin jung und habe trotzdem bereits viele Erfahrungen machen dürfen“, sagte der Linkshänder. „Ich bin nun bereit für eine neue Herausforderung.“

