Neukirchen (dpa/lno). Die Nolde-Stiftung in Seebüll beendet am 1. März die Winterpause mit einem Blick auf Noldes „Phantasien“. Gezeigt werden rund 120 Werke des Künstlers - von skurrilen Figuren bis hin zu Blumen.

Kuriose Geschöpfe und groteske Gestalten - die 68. Jahresausstellung der Nolde-Stiftung in Neukirchen-Seebüll widmet sich vom 1. März an mit dem Thema „Phantasien - Ausflüge ins Traumhafte“ einem bislang wenig beachteten Werkkomplex von Emil Nolde. In Noldes Werk entstehen über alle Phasen seines Schaffens hinweg kuriose Geschöpfe auf Leinwand und Papier, wie der Direktor der Stiftung und Kurator der Schau, Christian Ring, am Dienstag sagte. Es seien darunter sowohl lustige Gesellen als auch gespenstisch wirkende Wesen. Und auch wenn sie immer mal wieder auch ausgestellt wurden - „in dieser Fülle konnte man diese auf Seebüll noch nicht sehen“, sagte Ring.

Insgesamt werden bis Ende Oktober 121 Exponate im sanierten Wohn- und Atelierhaus Noldes gezeigt, darunter 49 Gemälde sowie 61 Druckgrafiken und Aquarelle. Auch von Nolde gefertigtes Kunsthandwerk ist zu sehen. 55 der Werke sind erstmals in Seebüll ausgestellt. Die ausgestellten Arbeiten zeigen nicht nur fantastische Gestalten und Szenarien, sondern den „ganzen Nolde“, wie Ring sagte. Zu sehen sind also auch leuchtende Blumen, weite Landschaften und Figurenbilder. Er wolle dazu einladen, diese Werke mit einem anderen, fantastischen Blick zu betrachten.

