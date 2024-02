Themen: Berlinale-Eklat +++ Dohnanyi über den Tod von Alexej Nawalny +++ Unterrichtsausfall an Hamburger Schulen.

Danke für die Stellungnahme

27. Februar: Leitartikel: „Der Berlinale unwürdig. Es ist nicht das erste Mal, dass der Kulturbetrieb antisemitisch entgleist“

Herrn Schink kann man gar nicht genug danken für seine Stellungnahme zu dem Berlinale-Eklat. Dass ein Publikum an der falschen Stelle klatscht, passiert ja regelmäßig. Dass niemand aus dem Publikum aufstand und gegen die völlig überzogenen Statements der Filmemacher protestierte, ist bedauerlich, aber erklärlich. Denn Zivilcourage ist in unserem Land nicht mehr angesagt. Oder hatte der eine oder andere „Couragist“ vielleicht Angst vor dem Mob? Gut vorstellbar. Eine Mitschuld tragen selbstverständlich die Medien, denen ja jede Sensation recht ist. Dabei ist die Berlinale nichts anderes als eine clevere Werbeveranstaltung und Selbstbeweihräucherungsaktion der Filmbranche. Kulturstaatsministerin Roth hätte sofort an Ort und Stelle eingreifen müssen. Hat sie aber nicht, und das ist mehr als bedauerlich!

Andreas Willscher

Nur Kritik an der Regierung

Das Abendblatt berichtet auf Seite eins über den antisemitischen Berlinale-Eklat. Auf Seite 17 wird dazu ausgeführt, dass dabei „sogar“ von Apartheid im Westjordanland gesprochen wurde. Diese Äußerung stammte von dem israelischen Co-Regisseur Yuval Abraham. Ist jeder Israeli, der die Politik seiner Regierung kritisiert, ein Antisemit?

Dr. Jürgen Samtleben, Hamburg

Artikel macht unnötig Angst

26. Februar: „Sind wir für Putins Angriff bereit? Milliarden sollen in die Bundeswehr fließen. Doch die Ampel streitet, wie das bezahlt werden soll“

Der Titel des Artikels suggeriert, dass wir mit einem Angriff der Armee Putins rechnen müssen. Aber es werden keine Gründe oder gar Belege genannt. Nur die Äußerung des Verteidigungsministers wird zitiert, dass Putin die Nato in fünf bis acht Jahren angreifen könnte. Diese Äußerung machte Pistorius bereits vor über einem Monat und wollte damit, wie er seinerzeit sagte, die Bevölkerung „wachrütteln“ und die Bundeswehr „kriegstüchtig“ machen. Berücksichtigt man, was alles getan werden kann, um Kriege zu verhindern, wirkt die Äußerung des Verteidigungsministers sowie der Titel des Artikels umso befremdlicher. Unnötig angstmachend und substanzlos. Es gibt bei Fragen von Krieg und Frieden schließlich keinen Automatismus.

Reiner Gorning

Reißerische Überschrift

Ich bin empört über die Schlagzeile „Sind wir für Putins Angriff bereit?“ Es ist schlichtweg verantwortungslos und für eine seriöse Zeitung unwürdig, den durch die unablässige Kriegsberichterstattung ohnehin verunsicherten Menschen durch eine solch reißerische Überschrift nun auch noch in Angst und Schrecken vor einem bevorstehenden Angriff Russlands auf Deutschland zu versetzen – mit einer Behauptung, die durch überhaupt nichts belegt ist! Ich erwarte von meiner Zeitung eine sachliche, faktenorientierte und differenzierte Berichterstattung!

Heinz-Dirk Schoon

Da wird mir richtig mulmig...

23. Februar: „Dohnanyi am Freitag: Symbol für ein anderes Russland. Hamburgs Altbürgermeister im Gespräch. Heute über den Tod von Alexej Nawalny“

Der Altbürgermeister empfiehlt, dass der Westen das „grundsätzliche Anderssein Russlands“ endlich akzeptieren solle, damit wir in Frieden mit ihm leben können. Dieses Anderssein ist gekennzeichnet durch Imperialismus und Kolonialismus, menschenverachtende Tyrannei und Cliquenherrschaft mit Volksausbeutung sowie Lüge, Mord und Krieg. Das zu akzeptieren fällt schwer. Um mit so einem unerwünschten Nachbarn in „Frieden“ zu leben, helfen nur eigener und gemeinsamer Schutz und Abschreckung. Und militärische Stärke ist zugleich die beste Voraussetzung für ernsthafte Verhandlungen, auch für die Ukraine. Beunruhigend sind allerdings russische, in Kalingrad stationierte Raketen mit Atomsprengköpfen, die in kurzer Zeit Berlin erreichen können. Und wenn die – von Herrn v. Dohnanyi so ungeliebten – USA ihren militärischen Sicherheitsschutzschirm über Europa einklappten, wird es mir richtig mulmig. Was dann, Herr v. Dohnanyi?

Klaus Wilhelm Warncke

Zweifelhafte Fähigkeiten

24./25. Februar: „Bauskandal: Familie vor dem Nichts. Wohnungskäufer verloren Hunderttausende Euro“

Nach 35 Jahren als Hochbauingenieur in Staatsdiensten der Freien und Hansestadt Hamburg kann ich nur sagen: Niemals würde ich eine Immobilie kaufen, die nicht im Wesentlichen fertig ist. Die Fähigkeiten von Architekten, Bauunternehmern, Maklern und Finanzierern kann der Privatmensch doch gar nicht prüfen und die sind oft zweifelhaft, wie ich in meinem Eimsbüttel und im Freundeskreis beim frühzeitigen Neubaukauf sehe. Dem Architekturstudenten werden die hier sichtbaren Mängel eigentlich schon im ersten Semester ausgetrieben, aber der macht meist nur die Zeichnung für den Bauantrag, hat auf der Baustelle nichts zu sagen. Die das mühsam finanzierte Geld vorzeitig kassieren, stehlen sich vor Mängelbeseitigung per Konkurs aus der Verantwortung, und der Verkäufer ist ruiniert.

Renate Stadie

Zweites Staatsexamen fehlt

23. Februar: „In Hamburg fällt doppelt so viel Unterricht aus wie vor Corona. Krankenstand bei Schulpersonal steigt weiter“

Natürlich bekomme ich auch fast täglich die Auswirkungen des Lehrermangels mit. Meine Kinder besuchen die neunte Klasse eines Gymnasium und haben häufig Unterrichtsausfall. Ich selbst arbeite seit etlichen Jahren als Lehrer und Schulbegleiter an verschiedenen Schulen und muss auch feststellen, dass Krankenstände zunehmen. Ich habe gymnasiales Lehramt studiert, habe zwar mein Referendariat nicht abgeschlossen, unterrichte aber seit knapp 20 Jahren an Privatschulen und an einer Berufsakademie. Vor kurzem habe ich mich bei der Hamburger Schulbehörde beworben. Ich könnte Deutsch, Geschichte/Politik und Deutsch als Fremdsprache in allen Klassenstufen unterrichten, sowohl an Gymnasien als auch an Stadtteilschulen. Ich habe nur die Antwort erhalten, dass eine Anstellung ohne Zweites Staatsexamen grundsätzlich nicht möglich ist. So kommen mein Engagement und meine Erfahrung also weiter nur Schülerinnen und Schülern zugute, die bereit sind, eine Menge Geld für guten Unterricht auszugeben.

Carsten Walloch

Immer noch im Corona-Modus

Der Behördensprecher erklärt die seit 2020 doppelt so hohen Unterrichtsausfälle durch Krankenstand der Lehrkräfte dadurch, dass Hamburg viele junge Lehrer hätte, deren Kinder krank seien. Er kennt die Wahrheit, spricht sie aber nicht aus. Die Lehrerschaft ist nicht seit 2020 plötzlich verjüngt oder hat plötzlich Kinder bekommen, die plötzlich ganz viel krank sind. Fakt ist: Von 2020 bis Anfang 2023 ging es in Politik und Medien nur um Corona. Alles wurde dem Kampf gegen das Virus untergeordnet. Menschen haben Angst bekommen. Kinder wurden als „Virenschleudern“ bezeichnet. Es gab wiederholte Schulschließungen. Nun ist die Pandemie vorüber, aber viele Menschen (nicht nur Lehrkräfte) haben den Weg aus den Lockdowns nicht mehr gefunden – und man frage mal in den Schul-Kollegien – nicht wenige nehmen die geänderte Lage zum Anlass öfters mal zu Hause zu bleiben, während sie früher noch Unterricht gegeben hätten. Ausbaden muss das nun die Gesellschaft, die Kinder und die Lehrkräfte, die weiterhin unterrichten.

Christoph Beckmann

